74-річна Алла Пугачова на фото без фільтрів та фотошопу налякала чесним зовнішнім виглядом

У Мережі з'явилися чесні фотографії російської співачки Алли Пугачової без фільтрів та фотошопу.

Світлини опублікував один з РосЗМП у своєму Telegram-каналі. Де саме та коли були зроблені ці знімки, - невідомо. Втім, видно, що вони відносно свіжі. Судячи з фотографій, 74-річна Пугачова не так давно побувала на світському заході, де й була зазнімкована.

На фото примадонна зображена в улюбленому чорному одязі – вкороченому піджаку та спідниці. Образ артистки доповнила сумка на золотистому ланцюжку та масивні каблучки на пальцях. Пугачова вже давно робить собі молодіжну стрижку з чубчиком.

Алла Пугачова без фільтрів і фотошопу

Проте найбільше фани звернули увагу на обличчя Пугачової. Неозброєним оком видно, що співачка зверталася за послугами до пластичних хірургів і точно щось робила зі своїм носом та підборіддям.

Алла Пугачова без фільтрів і фотошопу

Думки юзерів стосовно зовнішнього вигляду знаменитості розділилися. Одні вважають, що Пугачовій варто було б старішати природнім шляхом, інші ж впевнені, що як для 74 років зірка має гарний вигляд.

Алла Пугачова без фільтрів і фотошопу

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни рф проти України Максим Галкін з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав до Ізраїлю. Галкін активно підтримує Україну і працює виключно за кордоном. А Алла Пугачова іноді ходить на концерти їхніх з чоловіком однодумців. Так, нещодавно зірка відвідала виступ гурту "Машина времени" на чолі з Андрієм Макаервичем, який активно критикує російську владу.

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