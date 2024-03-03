74-річна Алла Пугачова на селфі показала себе зблизька і закликала до дій: "Не здавайтесь"

Артистка привітала прихильників з настанням весни.
Російська співачка Алла Пугачова, яка з початку повномасштабної війни підтримує Україну, частіше почала виходити з фанами на зв'язок.
Так, сьогодні, 3 березня, вранці 74-річна Алла Борисівна у своєму Instagram розмістила селфі, де зображена усміхненою. Артистка позує з макіяжем, зачіскою, у білому гольфі, джинсовій сорочці та з прикрасою на шиї. Скоріш за все, світлина була зроблена на якомусь з заходів, адже Пугачова зазнімкована у русі.
Під кадром виконавиця привітала шанувальників з настанням весни, а також закликала не здаватися:
"Перша неділя весни. Свято жовтих квітів. Не здавайтесь! Не засмучуйтесь! Мир вашому дому!" - написала Пугачова під фотографією.
Своєю чергою, прихильники співачки розцінили цей її пост як натяк до дій подякували артистці за позицію:
- Не здавайтесь! Одна фраза, Алло Борисівно, і ми все зрозуміли. Дякую, що залишилися Людиною!
- Дякую, люба Алло Борисівно! Ми не будемо здаватися! Світ і розум переможуть, зрештою!
- Дякую! Ваша підтримка є дуже важливою. Не здамося!
Нагадаємо, днями Алла Пугачова вперше за довгий час записала відеозвернення до фанів, у якому показала, який вигляд має зараз. Артистка у відео спростувала черговий фейк від російських ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.ред.) про неї.
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