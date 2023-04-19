74-річна Алла Пугачова спантеличила селфі зблизька: артистку звинуватили у зловживанні пластикою

Російська співачка Алла Пугачова вкотре довела, що вона людина без комплексів.

Так от, на своїй офіційній сторінці в Instagram 74-річна артистка поділилася з фанами своїм новим фото. Алла Борисівна зробила селфі, на якому показала обличчя зблизька.

Під цією фотографією Пугачова подякувала всім, хто привітав її з днем народження, яке було 15 квітня: "Дякую всім, хто привітав мене з днем народження. Здоров'я вам, благополуччя, вірності своїй надії та мрії", - написала під кадром зірка.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

На світлині неозброєним оком видно, що співачка зверталася за послугами до пластичних хірургів. Шанувальники були дещо спантеличені новим фото кумирки: "Це не обліковий запис Алли.. вона б звільнила всіх, хто дав дозвіл на таке фото", "А навіщо таке фото виставляти? Адже всі знають, який вона може мати вигляд у 74 роки", "хто це взагалі на фото?", "я все розумію, але тут явний перебір і з пластикою і з фільтрами".

Нагадаємо, раніше близький друг Алли Пугачової засмутив її фанів новиною, що артистка не планує повертатися на сцену. Також він озвучив позицію Алли Борисівни щодо повномасштабної війни рф проти України та пояснив, чому вона публічно не говорить про повномасштабне вторгнення.

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