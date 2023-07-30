74-річна Алла Пугачова в образі Барбі з'явилася на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі

Примадонна здивувала гостей заходу зовнішнім виглядом.
Російська співачка Алла Пугачова не припиняє приємно дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Так, 29 липня у Юрмалі відгримів другий день фестивалю близької подруги Пугачової Лайми Вайкуле Laima RendezVous. Цьогоріч Вайкуле присвятила захід Україні і частину коштів передасть на підтримку нашої країни.
Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, які від початку повномасштабної війни публічно засудили криваву політику путіна і виїхали з рф до Ізраїлю, не змогли пропустити цей фестиваль.
Другий день Пугачова на фестивалі з'являється у стильному луці. Так, минулого вечора 74-річна зірка постала перед гостями заходу в образі, схожому на Барбі. Примадонна зробила високий хвіст, одягла піджак-максі рожевого кольору з блискітками, джинси та білі кеди.
Своєю чергою, чоловік Пугачової Максим Галкін не втратив нагоди заспівати просто під час фестивалю із своєю давньою подругою Лаймою Вайкуле.
Нагадаємо, що вчора Алла Пугачова здивувала присутніх на фестивалі своїм рок-стилем. Артистка була в екстремальних мінішортах і чорній кофті, а також зробила зухвалий чубчик. У такому вигляду Пугачову та Вайкуле заскочили на перекурі.
Читайте також:
- Володимир Остапчук побився з компанією на підпитку, яка ображала його дружину
- 14-річний син Тіни Кароль влаштував "сцену ревнощів" через танець мами з іншим чоловіком у ресторані
- Неля Шовкопляс розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком: "Ми не живемо разом"
- Потап вперше за довгий час показався разом з Каменських у Мережі і чим вони займаються в Києві