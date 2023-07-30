74-річна Алла Пугачова в образі Барбі з'явилася на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі

Російська співачка Алла Пугачова не припиняє приємно дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Так, 29 липня у Юрмалі відгримів другий день фестивалю близької подруги Пугачової Лайми Вайкуле Laima RendezVous. Цьогоріч Вайкуле присвятила захід Україні і частину коштів передасть на підтримку нашої країни.

Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, які від початку повномасштабної війни публічно засудили криваву політику путіна і виїхали з рф до Ізраїлю, не змогли пропустити цей фестиваль.

Другий день Пугачова на фестивалі з'являється у стильному луці. Так, минулого вечора 74-річна зірка постала перед гостями заходу в образі, схожому на Барбі. Примадонна зробила високий хвіст, одягла піджак-максі рожевого кольору з блискітками, джинси та білі кеди.

Алла Пугачова та Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачова на фестивалі Лайми Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачова та Максим Галкін на фестивалі Лайми Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Своєю чергою, чоловік Пугачової Максим Галкін не втратив нагоди заспівати просто під час фестивалю із своєю давньою подругою Лаймою Вайкуле.

Алла Пугачова, Максим Галкін та Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачова, Максим Галкін та Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Нагадаємо, що вчора Алла Пугачова здивувала присутніх на фестивалі своїм рок-стилем. Артистка була в екстремальних мінішортах і чорній кофті, а також зробила зухвалий чубчик. У такому вигляду Пугачову та Вайкуле заскочили на перекурі.

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