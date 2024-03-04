74-річна Алла Пугачова відірвалася під український народний хіт і довела до істерики росіян – відео

Російська співачка Алла Пугачова приголомшила фанів неочікуваним вибором композиції для вечірки за кордоном.

Так, у своєму фотоблогу зірка оприлюднила кадри під час відпочинку. За словами 74-річної Пугачової, вони з друзями зібралися, щоб відсвяткувати перший тиждень весни. На тлі співачки видніється водойма та інші яхти. А ось атмосферу свята доповнює у цей момент українська народна пісня "Ой на горі два дубки". Втім, композиція лунала без слів, лише мелодія. У кадрі весела Пугачова пританцьовує з друзями і дивує своїм молодим виглядом.

"Круто відгуляли "Першу неділю весни"! Дякую всім за квіти, вітання та щоденну радість від моїх вірних шанувальників. Живемо далі. Не хвилюйтеся за мене", - написала Алла Пугачова.

Алла Пугачова потанцювала під український хіт на яхті

У коментарях під відео зібралося чимало прихильників з України. Вони були здивовані вибором пісні та зазначили, що Алла Пугачова неймовірна людина. Натомість росіян накрила хвиля гніву, тому вони залишили безліч негативних коментарів, де засудили знаменитість за її позицію та на емоціях розкритикували зовнішність. І у відповідь на її слова додали, що за неї зовсім не хвилюються й геть її забули.

Ой на горі два дубки! Наша рідна українська пісня! Дякуємо, Алло, Вам за людяність!

Що це? Сумне видовище. Пісні ваші старі любимо, а вас нову і не згадуємо

А хто взагалі за вас хвилюється? Давно вже вас не знаємо

Що зробила з собою? Цікаво, як виглядаєте без фільтрів? Який фальшивий вигляд має вся ця ваша забава

Зазначимо, разом з Аллою Пугачовою висловився і її чоловік, співак Максим Галкін. Артист заговорив українською та згадав трагедію, яка трапилася у ніч проти 2 березня в Одесі, де з-під завалів діставали мертві тіла дітей.

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