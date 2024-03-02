74-річна Алла Пугачова вперше за довгий час показала на відео, який має вигляд зараз

Російська співачка Алла Пугачова вперше за довгий час записала звернення до своїх прихильників.

Відео 74-річна Алла Борисівна запостила на своїй сторінці в Instagram. У ньому артистка зафільмувала себе на камеру. У ролику Пугачова сидить в авто, зірка зображена з макіяжем і зачіскою.

У відео виконавиця прокоментувала чутки про те, що нібито вперше за 16 років побачив світ її новий альбом. І що до платівки нібито увійшли композиції, які артистка заспівала на концерті 2019 року. У відеозверненні Пугачова спростувала інформацію про те, що випустила новий альбом:

"Я остання дізналася, скоріш за все, що вийшов альбом P.S. Мені приємно, дякую велике. Гарний подарунок до ювілею. Ну а я можу подарувати до ювілею лише нові пісні. Чекайте мої любі прихильники, лише заради вас", - сказала у відео Пугачова.

Алла Пугачова покзаала себе зараз / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова показала, який вигляд має зараз / Фото: instagram.com/alla_orfey

Зазначимо, що вже 15 квітня Алла Пугачова відсвяткує 75-річчя.

Нагадаємо, декілька тижнів тому, на День святого Валентина чоловік Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін поділився її рідкісним фото. На знімку виконавиця зображена у кріслі з цигаркою у руках і зосереджено щось дивиться на телефоні. Таким чином коханий привітав зірку з Днем всіх закоханих.

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