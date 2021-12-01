74-річна Ніна Матвієнко передумала розлучатися з чоловіком: "Не дождетесь"

Артистка пояснила, що розкол у родині стався, бо "у хаті багато людей".

Особисте життя Народної артистки України Ніни Матвієнко подекуди нагадує бразильський серіал.

Співачка, яка два місяці тому зізналася, що після 50 років подружнього життя вигнала з будинку свого чоловіка, художника Петра Гончара, заявила, що не буде з ним розлучатися. В ексклюзивному коментарі "ЖВЛ" 74-річна Ніна Митрофанівна зізналася, що жаліє про те, що винесла проблеми у шлюбі на загал.

"Я жалію, що я про це сказала, бо люди це роздули сильно. Ми не будем розлучатись. Не дождетесь. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це відбулося, тому що багато людей в хаті. Не витримав він, а потім я", - пояснила Матвієнко.

Разом з Ніною Матвієнко мешкає донька Тоня з чоловіком та двома дітьми / instagram.com/tonya_matvienko

Зірки не виключає, що вони з чоловіком знову житимуть разом:

"Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його хата", - зазначила Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко з чоловіком / instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, що два місяці тому Ніна Матвієнко зізналася, що попросила свого чоловіка Петра Гончара покинути її. Пара прожила у шлюбі 50 років. Тоді Ніна Митрофанівна розповіла, що все життя була, як чоловік і забезпечувала родину, і що Гончар декілька разів її дуже сильно підвів.

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