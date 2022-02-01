74-річна Софія Ротару перехворіла на "Омікрон" та повідомила про ускладнення

Артистка хворіла протягом двох тижнів.

Легендарна співачка Софія Ротару перехворіла на коронавірус.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram. 74-річна знаменитість поділилася, що боролася з "Омікроном" протягом двох тижнів. Зірка вже одужала від COVID-19, але хвороба дала ускладнення.

"Ось і до мене дістався "Омікрон"... Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили…", – написала Ротару та додала своє фото з молодості.

Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Також знаменитість подякувала сім'ї та всім, хто поряд із нею, та побажала здоров’я прихильникам.

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