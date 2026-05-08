74-річна співачка Бонні Тайлер після термінової операції впала в кому

Бонні Тайлер / © Associated Press

Британська співачка Бонні Тайлер впала в кому.

Про це повідомляє видання Correio da Manha. Зазначається, що 74-річна виконавиця ще 30 квітня потрапила до однієї з лікарень Португалії. Вона перенесла термінову операцію через перфорацію кишківника.

До 6 травня медики оцінювали стан Бонні Тайлер як стабільний. Проте її самопочуття почало різко погіршуватися. Повідомляється, що співачку ввели в стан штучної коми. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Лікарі наразі не дають прогнози та з обережністю оцінюють стан зірки.

Зазначимо, що Бонні Тайлер — британська співачка, яка прославилася своїм унікальним хриплим голосом. Вона стала популярною наприкінці 1970-х років, коли випустила альбом The World Starts Tonight і сингли Lost in France та More Than a Lover. Серед найвідоміших пісень артистки — Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero та It’s a Heartache.

