74-річний Шварценеггер офіційно холостяк: що відомо про найтриваліше розлучення Голлівуду

Актор та журналістка Марія Шрайвер офіційно розлучилися.

Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно холостяк.

Знаменитість та племінниця Джона Кеннеді - журналістка Марія Шрайвер нарешті розлучилися.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Getty Images

Шлюборозлучний процес тривав цілих 10 років після їхнього розриву стосунків 2011-го. І лише від 28 грудня цього року екси офіційно більше не чоловік та дружина. Як пише видання TMZ, засідання відбулося у Верховному суді Лос-Анджелеса. Це розлучення називають "найтривалішим у Голлівуді".

Зауважимо, Арнольд та Марія одружилися 1986 року.

Весілля Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер / Getty Images

У шлюбі пара прожила 25 років та виховувала чотирьох спільних дітей. Однак, 2011 року, після святкування "срібного" весілля, Арнольд зізнався, що у нього є позашлюбний син від їхньої хатньої робітниці. Хлопчик, якого звати Джозеф Баєна, народився 2 жовтня 1997 року. Але про те, що жінка народила саме від нього, зірка "Термінатора" визнав лише, коли нащадку було 14 років. Коли Арні зізнався коханій, Шрайвер одразу ж подала на розлучення. До слова, за тиждень до народження Джозефа, 27 вересня, Марія народила четвертого малюка, сина Крістофера.

Марія Шрайвер з дітьми / Associated Press

Судова тяганина була спричинена тим, що у шлюбі подружжя заробило близько 400 мільйонів доларів та багато спільної нерухомості. Як йдеться у повідомленні, майно Арнольд та Марія поділили майже порівну.

Нагадаємо, нещодавно позашлюбний син Шварценеггера відмовився від прізвища батька. Як пояснив Джозеф, він намагається побудувати акторську кар'єру та займається бодибілдингом. Втім, хлопець планує досягнути успіху самостійно, без допомоги відомого татуся.

Арнольд Шварценеггер з позашлюбним сином / instagram.com/projoe2

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