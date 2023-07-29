74-річну Аллу Пугачову з новою зачіскою та в екстремальному міні заскочили з цигаркою в руках: "Хуліганка"

Артистка з зірковою подругою Лаймою Вайкуле вийшла на перекур на фестивалі Laima Rendezvous.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле цими днями у Юрмалі проводить свій щорічний фестиваль Laima Rendezvous, який цього разу присвятила Україні.

На захід завітала й близька подруга Лайми, російська співачка Алла Пугачова з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним. Як відомо, подружжя з початком повномасштабної війни публічно підтримало Україну і виїхало з рф до Ізраїлю.

У рекламних паузах фестивалю Вайкуле не втрачала нагоди, аби потеревенити з давньою подругою. У сторіз своєї сторінки в Instagram 69-річна Лайма розмістила відео, на якому зображена під час перекуру з 74-річною Пугачовою.

Цей ролик зняв Максим Галкін. На відео Алла Борисівна постає у білому пальті-дощовику, смугастих мінішортах, чорній майці та балетках. Вайкуле була одягнена у більш стриманий образ – чорний капелюшок, спідницю максі та чорний піджак. Подруги на камеру потанцювали та щиро усміхалися. Своєю чергою шанувальники зазначили, що захоплюються життєвою енергією зірок:

Аллу Пугачову та Лайму Вайкуле заскочили з цигарками у руках на фестивалі в Юрмалі

Просто дві хуліганки

Час минає, а ви такі ж молоді

Дякую вам за такий позитив і гарний настрій

Нагадаємо, що цьогоріч на фестивалі Laima Rendezvous у Юрмалі Лайма Вайкуле запросила виступити лише українських зірок. Артистка проводить свій захід на підтримку Україну, а частину грошей з концерту передасть на допомогу нашій країні. На сцені фестивалю вже виступили такі українські виконавці, як Оля Полякова, ALEKSEEV, Макс Барських та Вєрка Сердючка.

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