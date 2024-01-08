74-річну зірку "Американської історії жахів" помітили на інвалідному візку: подробиці

Акторка з серіалу "Американська історія жахів" Джессіка Ленґ показалася в інвалідному візку під час прогулянки у Нью-Йорку.

Так, легендарна зірка прогулювалася зі своєю подругою, акторкою Сьюзан Сарандон, яка нещодавно втратила контракт через підтримку ХАМАСу, і ще однією жінкою у червоному капелюсі, яка керувала візком.

74-річна Джессіка сидячи у візку активно розмовляла з подругою.

До слова, Ленґ вбрана у штани сірого кольору, чорну куртку, рукавиці та сонцезахисні окуляри. А її 77-річна подруга, яка знімалася у фільмі "Ворожнеча", одягнула сині джинси і шкіряну чорну куртку з візерунками. І доповнила свій образ рукавицями, капелюхом і шарфом.

Втім, прессекретар Джессіки встиг заспокоїти фанів. І повідомив, що насправді акторка почувається добре. Їй просто треба час на відновлення після незначної травми, яку вона отримала під час прогулянки з собаками.

"Джессіка здорова і добре, вона відновлюється після травми ноги, яку вона отримала в парку під час вигулу собак", - розповів прессекретар Ленґ у коментарі Page Six.

Нагадаємо, нещодавно на своє здоров'я скаржилася старша донька Ольги Полякової. 18-річній Маші навіть довелося зробити операцію. Донька знаменитості вже показала, як відходить від наркозу.

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