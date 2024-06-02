75-річна Алла Пугачова показалася в обіймах Максима Галкіна і захопила своїм молодим виглядом

Російська співачка Алла Пугачова вперше за тривалий час потішила сімейним контентом з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним.

У своєму Instagram 75-річна артистка показала, як відпочиває разом із коханим. Зокрема, подружжя, обійнявшись, позувало на тлі яхт. Алла Пугачова обрала для прогулянки чорну кофтинку, тим часом Максим Галкін був зображений у сорочці та брюках. До речі, вони разом позували в одній із яхт, тож, очевидно, закохані вирішили насолодитися краєвидами та провести час на воді.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

Тим часом фани звернули увагу на вигляд співачки. Вони почали просто засипати її компліментами. Користувачі зазначили, що Алла Пугачова має напрочуд молодий зовнішній вигляд.

Окрім того, співачка Софія Ротару теж оцінила новий допис своєї колеги за сценою. Вона залишила вподобання під щасливим фото Алли Пугачової з Максимом Галкіним.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Гордон в одному зі своїх інтерв'ю висловився про Аллу Пугачову. Максим Галкін здивував реакцією на слова інтерв'юера.

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