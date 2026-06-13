75-річна зірка "бондіани" Джейн Сеймур виходить заміж за відомого музиканта і розсмішила заручинами

Джейн Сеймур / © Associated Press

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Зірка «бондіани», британська акторка Джейн Сеймур виходить заміж за музиканта Джона Замбетті.

Радісну новину пара розсекретила виданню People. Закохані разом вже майже три роки. Хоч вони й живуть разом, але стосунки не квапились узаконювати. Проте Джон Замбетті зізнався, що його це не влаштовувало. Музикант говорить, що є дещо «старомодним», тож йому захотілось підтвердити їхні стосунки ще й юридично. Врешті, він освідчився акторці.

Музикант довго міркував над тим, як це зробити. Він навіть хотів просити допомоги у колеги за сценою Міка Джаггера та вигадав сценарій освідчення. Проте Джон Замбетті не став чекати на ідеальний момент. Він запропонував Джейн Сеймур стати його дружиною у День всіх закоханих, а саме 14 лютого. Проте пара згадує момент освідчення зі сміхом.

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Джейн Сеймур та Джон Замбетті / © Associated Press

«Я заховав каблучку в сейфі, витягнув її. Я відкрив скриньку, і каблучку покотилась під ліжко. Від того моменту все стало хаотичним. Мені довелося залізти під ліжко, а потім я не зміг вибратися, і їй довелося вставати з ліжка і витягувати мене з-під нього», — пригадує Замбетті.

Сама ж акторка теж з гумором пригадує той момент, хоча й називає його доволі ніжним. Джейн Сеймур говорить, що їй довелося допомагати чоловіку дісталися з-під ліжка, а це було нелегко.

«Його коліно застрягло під ліжком, а я не маю достатньо сили, щоб витягнути його, бо він важить майже вдвічі більше, ніж я. Ми перезирнулися та почали істерично реготати», — пригадує артистка.

Джейн Сеймур та Джон Замбетті / © Associated Press

Зараз пара заручена. Вони ще обмірковують те, яким буде їхнє весілля та як його святкуватимуть. Закохані говорить, що головне для них, це їхні рідні. Тож, вони хочуть, аби близькі розділили з ними цей день.

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Зазначимо, Джейн Сеймур вже була заміжня чотири рази. Від попередніх стосунків в артистки шестеро дітей. А от для Джона Замбетті цей шлюб стане другим. У музиканта є двоє дітей.

Нагадаємо, зараз до весілля готується українська блогерка Даша Квіткова. Зірка Мережі вже показала, як відгуляла дівич-вечір.

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