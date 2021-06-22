75-річний Петросян похизувався відпочинком на Мальдівах з молодою дружиною

Подружжя ділиться яскравими фото з відпустки.

Російський гуморист Євген Петросян, який показав однорічного сина, та його молода дружина Тетяна Брухунова гайнули на відпочинок.

Пара поїхала у відпустку на Мальдіви. У своїх фотоблогах подружжя ділиться, як насолоджується океаном та мальовничою природою. Так, на світлинах, які запостив артист, 75-річний Петросян босоніж радісно позує на пляжі.

instagram.com/petrosyanevgeny

instagram.com/petrosyanevgeny

Зі свого боку, Брухунова, яка молодша від зіркового чоловіка на 43 роки, засвітила фігуру в бікіні. На знімку обраниця гумориста постала, сидячи на березі океану у яскравому купальнику та капелюшку.

instagram.com/bruhunova

"У мене не лише багато сумочок, а й купальників", – написала вона.

Подружжя вже встигло не лише покупатися і позасмагати, а й прогулятися на яхті. Закохані влаштували екскурсію з виходом у відкритий океан.

Чи полетів на острів з батьками маленький Ваган, поки що невідомо. Пара не показує сина у своїх публікаціях.

Нагадаємо, нещодавно суд поділив майно Петросяна і Степаненко – його список зайняв 1000 аркушів. Гучний процес тривав три роки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання