75-річного Жерара Депардьє у Франції затримали поліцейські

Скандального французького актора Жерара Депардьє у Парижі, Франція, затримали поліцейські.

Про це повідомляє видання AFP. Зазначається, що артиста взяли під варту в понеділок вранці, 29 квітня. Депардьє доправили до поліцейського відділку, де мають опитати щодо двох звинувачень у сексуальному насильстві.

Зокрема, актор має відповісти на запитання, що стосуються справи художниці-постановниці. Жінка стверджує, що 2021 року під час знімань фільму Les Volets verts Депардьє її домагався та лапав за інтимні місця.

Жерар Депардьє / Фото: Associated Press

Друга жінка заявляє, що пережила сексуальні домагання збоку актора 2014 року. За її словами, під час знімань фільму The Magician and the Siamese Депардьє нібито хапав її за інтимні місця, робив непристойні пропозиції, а також нецензурно висловлювався про неї.

Сам Жерар Депардьє всі скандальні звинувачення в сексуальних домаганнях заперечує та заявляє, що не робив жодних дій щодо жінки без її згоди.

Жерар Депардьє / Фото: Associated Press

Зазначимо, вперше скандального актора звинуватили в насильстві 2018 року. Спочатку жінка приховувала свою особистість, але коли справу закрили через відсутність доказів, вона розсекретила себе. Шарлотта Арнольд знову висунула звинувачення проти Депардьє 2021 року.

Усього актора звинуватили у сексуальних домаганнях 13 жінок. Щоправда, лише троє з них подали заяви до прокуратури.

Читайте також: