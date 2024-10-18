75-річну Меріл Стріп після розлучення заскочили на побаченні з відомим актором

Парі вже майже рік приписують роман.

Голлівудську акторку Меріл Стріп заскочили на побаченні з її колегою, відомим канадійським актором.

Мова йде про 74-річного Мартіна Шорта, з яким артиста грає в серіалі "Вбивства в одній будівлі". Як пише Page Six, пару заскочили разом 16 жовтня в одному з італійських ресторанів у Санта-Моніці, Каліфорнія. 75-річна Меріл Стріп для події обрала синьо-білу блузку з темними штанами, а Шорт одягнув сірий костюм.

Пара повечеряла в ресторані, після чого разом поїхала в одному напрямку на автівці акторки. Меріл Стріп сиділа за кермом, тим часом Мартін Шорт розмістився на пасажирському сидінні. Парочка усміхалася одне одному, мило розмовляла та мала доволі радісний вигляд.

Зазначимо, чутки про роман акторів поширилися на початку 2024 року, коли вони разом з'явилися на церемонії вручення "Золотих глобусів". Хоч артисти не підтверджують їхні романтичні стосунки, мовляв, що "просто дуже близькі друзі", але подібні плітки не вщухають. Ба більше, Стріп та Шорт охоче додають масла до вогню. Акторів доволі часто бачать разом, а іноді їх вдається заскочити, коли вони тримаються за руки.

Меріл Стріп та Мартін Шорт / Фото: Associated Press

До речі, Мартін Шорт офіційно не перебуває в стосунках. Тим часом Меріл Стріп восени 2023 року оголосила про розлучення з чоловіком після 45 років шлюбу.

Меріл Стріп та Мартін Шорт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Віра Брежнєва натякнула на нові стосунки. Згодом артистку заскочили з загадковим чоловіком на концерті "Океану Ельзи".

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