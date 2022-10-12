76-річна Алла Пугачова відірвалася на концерті Земфіри в Ізраїлі: "Улюблені "іноагенти", які за життя без війни"

Російські співачки Алла Пугачова та Земфіра, які відкрито виступають проти повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, наразі обидві перебувають в Ізраїлі.

Алла Борисівна днями приїхала з Росії до Ізраїлю до свого чоловіка, Максима Галкіна, а Земфіра давала там концерт. На виступ землячки завітала Пугачова, про що Земфіра розповіла в Instagram.

"Вітаю. Не стала б писати до закінчення туру, якби … Алла Борисівна відвідала концерт, похвалила музикантів, сказала, що я дитина на сцені. А я хочу у відповідь сказати – ви крута. Безумовна величина. Неважливо, як ми відчуваємо музику, ми обидві співачки нашої країни", - написала Земфіра і показала чорно-біле селфі з Пугачовою.

Алла Пугачова та Земфіра / Фото: instagram.com/zemfiralive

Також у Мережі з'явилися відео з концерту, де Алла Борисівна активно танцює під пісні Земфіри на VIP-балконі, де була разом з близькою подругою співачки, режисеркою та акторкою Ренатою Літвіновою.

Для перегляду відео гортайте ліворуч

Своєю чергою, шанувальники артистки висловили вдячність їй та Аллі Пугачовій за підтримку та за сміливість: "Улюблені "іноагенти", які за життя без війни! Дякую адекватним людям за життєву позицію!", "дякую за сміливість і талант", "Вам обом дякую за правду, сміливість, за свободу слова, думки!", "Найкрутіші покинули країну, не промовчали, залишилися людьми, дякую".

Втім, деякі росіяни не втратили можливість вивергнути свою жовч на коментар Земфіри, що вони з Пугачовою "співачки своєї країни": "Це колись було. Згадали. Були співачками вашої колишньої країни. Точність ніколи не буває зайвою", "Якої країни? Втекли".

Позиція Земфіри та Алли Пугачової щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, що днями під час концерту у Лімасолі, Кіпр, Земфіра вперше висловилася про війну в Україні. Артистка зазначила, що молиться щодня, щоб жахлива війна закінчилася. Також Земфіра наголосила, що Росія має припинити повномасштабне вторгнення до України.

Алла Пугачова ж декілька днів тому підтвердила що дійсно повернулася до Ізраїлю з Росії. Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ до України Пугачова разом з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним виїхала до Ізраїлю. Максим Галкін відкрито та активно підтримує Україну та критикує дії російської влади. За що в РФ його оголосили іноагентом.

Ані Земфіу, ані Аллу Пугачову іноагентами в РФ ще не визнали, проте слідом за чоловіком Пугачова заявила, що просить її теж зарахувати до іноагентів і наголосила, що підтримує антивоєнну позицію чоловіка.

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