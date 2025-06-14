76-річна Алла Пугачова несподівано засвітилася на вечірці українки на Кіпрі: який вигляд вона має

Алла Пугачова на бюті-вечірці українки / © instagram.com/yur.yeva

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Російська співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабної війни виїхала з РФ і засудила злочинні дії держави-терористки, публічно підтримала українку.

Так, 75-річна артистка стала гостею бʼюті-вечірки в Лімасолі — одному з найвідоміших міст Кіпру. Її присутність на заході була несподіваною, адже Пугачова рідко зʼявляється на світських подіях після еміграції з Росії.

Для виходу в світ виконавиця обрала стильний образ — укорочені світлі джинси з розрізами на колінах, білу оверсайз-сорочку та масивні золоті ланцюги. На її шиї також висіли сонцезахисні окуляри та маленький гаманець із квітковим принтом. Доповнити свій лук 75-річна співачка вирішила макіяжем і укладкою.

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Алла Пугачова на бюті-вечірці українки / © instagram.com/yur.yeva

Алла Пугачова на бюті-вечірці українки / © instagram.com/yur.yeva

На світлині з події Пугачова попозувала поруч із власницею салону на ім'я Дарʼя, українкою, яка раніше проживала в Києві. 2022 року дівчина активно висловлювалася у соцмережах про російське вторгнення в Україну. А тепер поділилася зустріччю з особливою гостею у себе в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала рідкісне фото своєї доньки та чоловіка. Родина розповіла про особливе свято.