- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 1 хв
76-річна Алла Пугачова несподівано засвітилася на вечірці українки на Кіпрі: який вигляд вона має
Співачка підтримала відкриття бізнесу українкою.
Російська співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабної війни виїхала з РФ і засудила злочинні дії держави-терористки, публічно підтримала українку.
Так, 75-річна артистка стала гостею бʼюті-вечірки в Лімасолі — одному з найвідоміших міст Кіпру. Її присутність на заході була несподіваною, адже Пугачова рідко зʼявляється на світських подіях після еміграції з Росії.
Для виходу в світ виконавиця обрала стильний образ — укорочені світлі джинси з розрізами на колінах, білу оверсайз-сорочку та масивні золоті ланцюги. На її шиї також висіли сонцезахисні окуляри та маленький гаманець із квітковим принтом. Доповнити свій лук 75-річна співачка вирішила макіяжем і укладкою.
На світлині з події Пугачова попозувала поруч із власницею салону на ім'я Дарʼя, українкою, яка раніше проживала в Києві. 2022 року дівчина активно висловлювалася у соцмережах про російське вторгнення в Україну. А тепер поділилася зустріччю з особливою гостею у себе в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько вперше за тривалий час показала рідкісне фото своєї доньки та чоловіка. Родина розповіла про особливе свято.