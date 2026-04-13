76-річна Алла Пугачова своїм виглядом на Великдень довела росіян до істерики

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Реклама

Співачка Алла Пугачова похизувалася своїм святкуванням Великодня.

Артистка, яка підтримує Україну у війні проти РФ і позбувається свого майна в державі-терористці, з розмахом провела цьогорічні великодні дні. Зокрема, в Instagram 76-річна Алла показала, що на святі була ростова лялька у костюмі зайця та столи з різноманітними тематичними смаколиками.

Своєю чергою для святкування Пугачова обрала стильний наряд. Образ зірки складався з яскравої блузи та спідниці, яка підкреслила стрункі ноги. Окуляри та пояс додали ще більшої елегантності. Водночас співачка лаконічно розповіла про свій стан душі.

Реклама

«Світле свято закінчилось, а світло в душі залишилось», — наголосила артистка.

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Проте така публікація сподобалася не всім. Зокрема, свою сутність вже встигли проявити окупанти. У притаманному їм хамовитому стилі вони визвірилися на Пугачову за її позицію під час війни й вигляд. Щоправда, знайшлися й ті, хто розділив цінності зірки й щиро привітав її з Великоднем.

Арлекіно, геть з глузду зійшла!

Ви приносите світло у цей світ!

Як там Ізраїль? Бродяча валіза

Говоріть, Алло Борисівно. Може, врятуєте ще декілька душ свого пропащого народу

Зазначимо, Алла Пугачова разом із двома дітьми та чоловіком Максимом Галкіним покинула Росію під час повномасштабної війни та оселилася в Ізраїлі. Зірки засуджують російську агресію й не цураються дратувати росіян.

