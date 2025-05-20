76-річна Кеті Бейтс приголомшила схудненням на 45 кіло і розсекретила, як їй це вдалося

Кеті Бейтс / © Associated Press

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Відома американська оскароносна акторка Кеті Бейтс приголомшила схудненням на 45 кілограмів.

У зірки Голлівуду були доволі пишні форми. Однак нещодавно вона просто приголомшила своїм схудненням. В інтерв'ю People знаменитість зізнається, що серйозно взялася за вагу 2017 року, коли їй діагностували діабет другого типу. Акторка говорить, що її це неабияк налякало, адже вона знає, що це за хвороба, бо в родині зірки страждали від неї.

Врешті, Кеті Бейтс першою чергою налагодила харчування. Артистка припинила їсти після 20:00. Окрім того, тепер вона віддає перевагу здоровій їжі. Знаменитість ділиться, що навчилася не заїдати емоції та відчувати, коли дійсно голодна, а коли вже повністю насичена. Врешті, це все дало неабиякий результат. Кеті Бейтс говорить, що відчуває це навіть на роботі, адже тепер не так швидко втомлюється.

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Кеті Бейтс / © Associated Press

Загалом, зірка Голлівуду схудла на 45 кіло. Щоправда, здорове харчування допомогло акторці позбутися близько 36 кілограмів. Знаменитість зізналась, що все ж таки зверталася за допомогою до препаратів.

Наразі 76-річна акторка продовжує підтримувати здоровий спосіб життя. Знаменитість також займається спортом. Найбільше їй подобається ходьба. Тим не менш, артистка також виконує різні силові вправи.

Нагадаємо, нещодавно колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на фото до та після хизувався своїм схудненням. У знаменитості раніше було ожиріння.