76-річна Меріл Стріп поставила ультиматум за «Диявол носить Prada 2» і отримала вдвічі більше грошей

Акторка приголомшила зізнанням про гонорар і виступила на штучний інтелект.

Анастасія Гребешко
Меріл Стріп / © Associated Press

Американська акторка Меріл Стріп подвоїла гонорар за фільм «Диявол носить Prada 2» і різко висловилася про сучасне кіно та ChatGPT.

76-річна артистка привернула увагу не лише поверненням до ролі Міранди Прістлі, а й відвертими заявами під час промотуру стрічки «Диявол носить Prada 2». Акторка не стримувала критики й поділилася тим, як сьогодні змінюється Голлівуд. У студійній розмові разом із Енн Гетевей та Емілі Блант вона торкнулася одразу кількох гострих тем. Зокрема — творчої одноманітності блокбастерів. За її словами, індустрія дедалі більше тяжіє до спрощення образів. І це, на її думку, позбавляє кіно глибини, повідомляє Variety.

«Я думаю, ми схильні „марвелізувати“ кіно. У нас є лиходії та хороші хлопці — і це так нудно. Найцікавіше в житті те, що герої бувають зі слабкостями, а злодії — людяними та цікавими. Тому мені подобається цей фільм. Він „брудніший“», — говорить знаменитість.

Та справжню інтригу акторка залишила на потім. У розмові вона несподівано розкрила деталі переговорів зі студією щодо свого повернення. За її словами, рішення було принциповим і навіть ризикованим. Вона поставила умову — і не була впевнена, що її приймуть. Але результат здивував навіть її саму.

«Вони зателефонували та зробили пропозицію. Я сказала: „Ні, не буду“. Я знала, що фільм стане хітом, і вирішила перевірити — чи погодяться на подвійну суму. І вони одразу сказали: „Звісно“. Я подумала — мені 50–60 років, і лише зараз я це зрозуміла! Вони потребували мене. Я була готова піти на пенсію. Це був урок», — зізнається акторка.

Паралельно в ефірі згадали й про вплив технологій на кіноіндустрію. Зокрема, ChatGPT став предметом жвавого обговорення після історії з кастингом.

«Стільки „Енн Гетевей“ — і жоден не може написати листа сам? Той, хто так зробив, — цю роботу не отримає. Не дайте людяності зникнути!»— звертається Меріл.

