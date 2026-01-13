Меріл Стріп та Мартін Шорт / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Меріл Стріп зібралась виходити заміж за канадійського актора та коміка Мартіна Шорта.

Принаймні, в цьому переконані друзі парочки, про що повідомляє видання Radar Online, з посиланням на інсайдера. Зазначається, що роман акторів стрімко набирає обертів. Оточення Меріл Стріп та Мартіна Шорта переконане, що наступним кроком в їхніх стосунках буде весілля.

"Друзі шепочуться, що наступним кроком буде весілля", - стверджує джерело.

Реклама

Також інсайдер наголошує, що 76-річна Меріл Стріп шалено закохана, а особливо її приваблює почуття гумору Мартіна Шорта.

Меріл Стріп та Мартін Шорт / © Associated Press

"Очевидно, що Меріл шалено закохана. Мартін розумний і, звісно ж, кумедний. Він змушує її сміятися. Почуття гумору може бути дуже привабливим", - додає джерело.

Зазначимо, про роман акторів почали пліткувати ще на початку 2024 року, коли вони разом з'явились на урочистій церемоній "Золотого глобуса". Хоч парочка й стверджувала, що між ними просто дружба, але вже у жовтні їх заскочили на побаченні. До речі, вони не соромляться на публіці триматися за руки.

Якщо ці плітки правдиві, то для обох акторів цей шлюб стане другим. Раніше Меріл Стріп протягом 45 років була заміжня за скульптором Доном Гаммером. Проте 2023 року стало відомо, що пара розлучилась понад шість років тому. Що ж стосується Шорта, то він від 2010-го холостяк. Дружина актора померла через рак яєчників.

Реклама

Нагадаємо, тим часом український шеф-кухар Євген Клопотенко дійсно одружується. Кулінар освідчився обраниці після року стосунків. Нещодавно він поділився деталями їхніх заручин.