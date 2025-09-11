76-річна Пугачова зізналася, як говорить з 11-річними дітьми про власну смерть: "Повинна встигнути"

Алла Пугачова з чоловіком і дітьми / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російська співачка Алла Пугачова, яка під час повномасштабного вторгнення покинула РФ, розповіла про особливості материнства у свої 76 років.

За словами виконавиці, раніше вона дуже переймалась питанням своєї смерті й налаштовувала старшу доньку Крістіну Орбакайте на будь-які повороти долі. Зокрема, наголошувала, що у разі смерті мами вона мала продовжувати жити.

"Більше цінуєш ці моменти, нікуди не поспішаєш, ти все зробив. Ти цілком і повністю можеш віддати себе дітям. Крістіні було важко, бо я її виховувала так, щоб вона, якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, не була травмованою, а знала, що потрібно продовжувати жити. Інакше що, я дарма її любила, щоб вона була такою слабкою людиною? Я на небесах простежу за цим і буду радіти", — розповіла Пугачова в інтерв’ю Катерині Гордєєвій.

Реклама

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми і Христиною Орбакайте / © instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, з молодшими двома дітьми Лізою та Гаррі від Максима Галкіна, яким незабаром у вересні виповниться 12 років, співачка вже більш стримана. Вона приділяє їм значно більше уваги, оскільки вже не гастролює. У результаті, за словами Алли, у неї з'явився час на глибокі теми, зокрема й про можливість її смерті.

"Я їм завжди кажу, що повинна встигнути вам усе розповісти — як треба жити. Вони кажуть: "Чого ти нудиш?". А я відповідаю: "Я повинна встигнути". Ми спокійно на цю тему говоримо, і це навіть продовжує мені життя. Я якась більш спокійна", — зазначила артистка.

Насправді ж зірка не приховує, що смерть ані трохи не лякає її. Навпаки вона навіть розмірковувала, що ідеально було б піти в засвіти у колі родини й без страждань.

"Я не боюся смерті. Чому я маю її боятися? Я не хочу бути безпомічною і щоб були страшні болі. Я хотіла б у глибокій старості серед рідних і близьких згаснути, як свічка", — поділилася виконавиця.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова розкрила справжнє ставлення до Путіна та як він її особисто розчарував.