76-річна Шер похизувалася розкішною каблучкою з величезним діамантом від 36-річного бойфренда

Легендарна співачка Шер показала розкішну діамантову каблучку, які їй подарував 36-річний бойфренд Олександр Едвардс.

Фото із дорогоцінною прикрасою виконавиця поділилася у своєму Twitter.

"Немає слів, Олександр", - підписала світлину Шер.

І хоча співачка не писала про те, що 36-річний бойфренд зробив їй пропозицію, шанувальники Шер вже почали вітати її з заручинами.

Нагадаємо, що у листопаді у західних ЗМІ з'явилися чутки про роман 76-річної виконавиці із молодим бойфрендом. Через деякий час Шер підтвердила стосунки із Едвардсом, молодшим за неї на 40 років.

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