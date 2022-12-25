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76-річна Шер похизувалася розкішною каблучкою з величезним діамантом від 36-річного бойфренда

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76-річна Шер похизувалася розкішною каблучкою з величезним діамантом від 36-річного бойфренда

Шер / Фото: Getty Images

Зірка натякнула на заручини з коханим.

Легендарна співачка Шер показала розкішну діамантову каблучку, які їй подарував 36-річний бойфренд Олександр Едвардс. 

Фото із дорогоцінною прикрасою виконавиця поділилася у своєму Twitter.

"Немає слів, Олександр", - підписала світлину Шер. 

І хоча співачка не писала про те, що 36-річний бойфренд зробив їй пропозицію, шанувальники Шер вже почали вітати її з заручинами. 

Нагадаємо, що у листопаді у західних ЗМІ з'явилися чутки про роман 76-річної виконавиці із молодим бойфрендом. Через деякий час Шер підтвердила стосунки із Едвардсом, молодшим за неї на 40 років. 

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Дата публікації
Перегляди
2153
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