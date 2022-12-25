76-річна Шер похизувалася розкішною каблучкою з величезним діамантом від 36-річного бойфренда

Зірка натякнула на заручини з коханим.
Легендарна співачка Шер показала розкішну діамантову каблучку, які їй подарував 36-річний бойфренд Олександр Едвардс.
Фото із дорогоцінною прикрасою виконавиця поділилася у своєму Twitter.
"Немає слів, Олександр", - підписала світлину Шер.
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
І хоча співачка не писала про те, що 36-річний бойфренд зробив їй пропозицію, шанувальники Шер вже почали вітати її з заручинами.
Нагадаємо, що у листопаді у західних ЗМІ з'явилися чутки про роман 76-річної виконавиці із молодим бойфрендом. Через деякий час Шер підтвердила стосунки із Едвардсом, молодшим за неї на 40 років.
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