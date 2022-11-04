76-річна Шер закрутила роман з бойфрендом, молодшим за неї на 40 років - ЗМІ

Співачку заскочили з обранцем, коли вони виходили з ресторану та трималися за руки.

Американська співачка Шер закрутила роман з музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років.

Про це пише видання Daily Mail.

Парочку заскочили разом, коли ті вечеряли в ресторані у Західному Голлівуді. Так, для події вони обрали парні луки в чорних кольорах. Окрім цього, парочка постійно трималася за руки, що й дало підстави вважати, що між ними романтичні стосунки.

Також чутки про роман Шер і Александра підігріло й те, що минулого тижня вони разом розважалися у розкішному маєтку артистки у Малібу.

Нагадаємо, раніше інша американська співачка Біллі Айліш розсекретила, з ким зустрічається. Виконавиця закрутила роман із фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом, який старший за неї на 11 років.

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