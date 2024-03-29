76-річний Арнольд Шварценеггер вперше показався з кардіостимулятором після операції на серці

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вперше після операції вийшов на зв’язок з фанами.

На сторінці в Instagram “залізний Арні” розмістив кадр, на якому позує з кардіостимулятором у грудях, який йому встановили минулого тижня. З його допомогою Шварценеггеру вирівнюють швидкість серцебиття.

Судячи з кадру, який актор розмістив у фотоблогу, відновлення після операції відбувається добре. Також зірка обнадіяв фанів, що невдовзі зможе взятися за знімання у новій стрічці:

"Дякую вам! Я отримав стільки добрих повідомлень з усього світу, але багато людей запитували, чи мій кардіостимулятор викличе проблеми з другим сезоном серіалу “Фубар”. Абсолютно ні. Я буду готовий до знімань у квітні", - повідомив Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Нагадаємо, тиждень тому Арнольд Шварценеггер повідомив, що йому встановили кардіостимулятор після того, як зробили три операції на відкритому серці. Зазначимо, що у актора від народження є вада серця - двостулковий аортальний клапан.

Арнольд Шварценеггер / Фото: twitter.com/schwarzenegger

Вперше "залізний Арні" зробив операцію 1997 року - йому замінили легеневий клапан. 2018-го року зірка переніс таку операцію ще раз, а 2020-го йому замінили аортальний клапан. Тепер же Арнольд Шварценеггер житиме з кардіостимулятором у грудях.

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