76-річний Сильвестр Сталлоне з красунею-дружиною, після заяв про розлучення, сходив в бар

Відомий американський актор Сильвестр Сталлоне, схоже, все ж таки знайшов спосіб помиритися зі своєю дружиною Дженніфер Флавін.

Декілька місяців тому подружжя оголосило, що розлучається через 25 років шлюбу. Втім, за місяць закохані змогли знайти спільну мову та дійшли примирення. А днями Сильвестр та Дженніфер вперше вийшли в світ після заяви про розлучення.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото: Getty Images

Подружжя влаштувало собі романтичне побачення. Пару побачили разом в одному з нью-йоркських барів. Вони мали щасливий вигляд, усміхалися, а Дженніфер гордо йшла під руку зі своїм знаменитим чоловіком.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото: Getty Images

Зазначимо, що два місяці тому Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін приголомшили фанів, що розлучаються після 25 років спільного життя. Документи на розлучення подала Флавін. Причиною розриву Флавін вказала, що "їхній шлюб безповоротно зруйнований".

Окрім того, Дженніфер стверджувала, що "чоловік навмисно розтратив сімейне майно". В документах дружина Сталлоне просила, щоб "чоловіку було заборонено продавати, передавати чи розпоряджатися будь-якими активами під час розгляду цієї справи".

Нагадаємо, що Сильвестр Сталлоне одружився з Дженіфер Флавін 1997 року. За 25 років шлюбу у них народилися три доньки - Софія, Сістін та Скарлет.

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