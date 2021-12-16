76-річний Євген Петросян здивував відео, як хутко займається на біговій доріжці

Знаменитість стежить за своєю формою.

Російський гуморист Євген Петросян спричинив фурор відео, як займається спортом.

Так, 76-річний комік стежить за своєю формою і дивує користувачів фізичною підготовкою. На своїй сторінці в Instagram, знаменитість розмістив ролик, де зафіксовано, як він хутко тренується на біговій доріжці та розтягується з фахівцем. Схоже, зірка, який 2020-го став батьком, ще не збирається старіти.

"Коли розбігаєшся, входиш у ритм і зупинятись навіть не хочеться! Одразу хочеться випрямитися, дихати на повні груди і встановлювати свої "рекорди", – поділився він.

Підписники Євгена Вагановича поділилася в коментарях, що гуморист їх мотивує.

Ось це так гнучкість! Молоді позаздрять! Браво

Так тримати

Який ви молодець! Приклад для чоловіків, чудова форма!

Читайте також: