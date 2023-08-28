76-річного Елтона Джона терміново госпіталізували до лікарні – ЗМІ

Британського виконавця Елтона Джона терміново госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє французьке NM. Зазначається, що зі знаменитістю стався нещасний випадок у його будинку в Ніцці, що розташований в елітному районі Мон-Борон. 76-річний Елтон Джон впав у неділю ввечері, 27 серпня, та отримав травми.

Виконавця відвезли до лікарні в Монако. На щастя, співак отримав незначні травми, тож після нещасного випадку почувається добре.

Елтон Джон / Фото: Associated Press

Сам Елтон Джон поки не виходив з прихильниками на зв'язок та не коментував своє невдале падіння.

Нагадаємо, нещодавно британській співачці Адель несподівано стало зле під час концерту в Лос-Анджелесі, що вона аж знепритомніла за лаштунками. Артистку привели до тями члени її творчої команди. Виявляється, 35-річна знаменитість половину свого життя страждає від серйозної хвороби, через яку вона відчуває сильний біль у спині.

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