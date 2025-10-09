ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

76-річний фронтмен гурту KISS нажахав інцидентом на дорозі: що відомо про наслідки і стан зірки

Співак поділився своїм станом після автотрощі.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Джин Сіммонс

Джин Сіммонс / © Associated Press

У Лос-Анджелесі сталася ДТП за участі лідера культового американського рок-гурту KISS Джина Сіммонса.

76-річний музикант втратив свідомість, коли керував власним автомобілем, через що врізався у припарковану машину. Як пише Fox News, інцидент помітив очевидець, який одразу викликав поліцію. На щастя, внаслідок аварії ніхто, крім Сіммонса, не постраждав.

Дружина артиста — канадська модель Шеннон Твід — розповіла, що чоловік вже вдома і проходить лікування. Вона припустила, що причиною непритомності стало зневоднення, адже співак майже не п’є воду. Також нещодавно він почав приймати нові ліки, які могли спровокувати подібну реакцію організму.

Джин Сіммонс з дружиною Шеннон Твід / © Associated Press

Джин Сіммонс з дружиною Шеннон Твід / © Associated Press

Згодом Сіммонс сам звернувся до фанів у Мережі. Музикант запевнив, що його стан стабільний, тому хвилюватися немає причин.

"Дякую всім за теплі слова. Я в повному порядку. Це була невелика аварія — таке буває, особливо з такими жахливими водіями, як я. Все гаразд", — водночас пожартував легендарний співак.

Допис Джина Сіммонса / © скриншот

Допис Джина Сіммонса / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee потрапила в автотрощу. Знаменитість поділилася деталями ДТП та звернулася до своїх прихильників.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie