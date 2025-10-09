76-річний фронтмен гурту KISS нажахав інцидентом на дорозі: що відомо про наслідки і стан зірки

Джин Сіммонс / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі сталася ДТП за участі лідера культового американського рок-гурту KISS Джина Сіммонса.

76-річний музикант втратив свідомість, коли керував власним автомобілем, через що врізався у припарковану машину. Як пише Fox News, інцидент помітив очевидець, який одразу викликав поліцію. На щастя, внаслідок аварії ніхто, крім Сіммонса, не постраждав.

Дружина артиста — канадська модель Шеннон Твід — розповіла, що чоловік вже вдома і проходить лікування. Вона припустила, що причиною непритомності стало зневоднення, адже співак майже не п’є воду. Також нещодавно він почав приймати нові ліки, які могли спровокувати подібну реакцію організму.

Реклама

Джин Сіммонс з дружиною Шеннон Твід / © Associated Press

Згодом Сіммонс сам звернувся до фанів у Мережі. Музикант запевнив, що його стан стабільний, тому хвилюватися немає причин.

"Дякую всім за теплі слова. Я в повному порядку. Це була невелика аварія — таке буває, особливо з такими жахливими водіями, як я. Все гаразд", — водночас пожартував легендарний співак.

Допис Джина Сіммонса / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee потрапила в автотрощу. Знаменитість поділилася деталями ДТП та звернулася до своїх прихильників.