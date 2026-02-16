76-річний Річард Гір на рідкісному фото показався з дружиною-красунею та одразу трьома дітьми

Річард Гір із дружиною / © Associated Press

Відомий американський актор Річард Гір на рідкісному фото показався з дружиною-красунею та одразу трьома дітьми.

Сімейними світлинами у своєму Instagram поділилась кохана артиста – публіцистка Алехандра Сільва. Відповідні кадри вона опублікувала з нагоди свята. Алехандра показала, як вони з Річардом Гіром у родинному колі провели День святого Валентина.

Звичайно, актор вітав кохану зі святом Всіх закоханих милими обіймами, ніжними поцілунками та розкішними квітами.

Річард Гір із дружиною / © instagram.com/alejandragere

"Вітання з Днем святого Валентина від нашої маленької команди. Безмежно вдячна за своїх хлопців і за мого чоловіка - за того, хто перетнув океан, щоб бути з нами. Люблю вас усіх безмежно", - зазначила публіцистка.

А потім вони проводили час у родинному колі. Зокрема, дружина Річарда Гіра опублікувала фото, де зображена з чоловіком та трьома синами. До слова, у подружжя двоє спільних дітей. Алехандра Сільва виховує сина від попередніх стосунків.

Щоправда, родина все ж таки дотримується приватності. Тож, обличчя дітей на фото розгледіти не вдасться, адже публіцистка їх заблюрила.

Річард Гір із дружиною та дітьми / © instagram.com/alejandragere

Зазначимо, Річард Гір та Алехандра Сільва перебувають в шлюбі від квітня 2018 року. Разом подружжя виховує двох спільних синів. Від першого шлюбу в актора теж є дитина. На фото, якими поділилась Алехандра, зображений її син від попередніх стосунків, а не Річарда Гіра.

