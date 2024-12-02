77-річний Елтон Джон публічно звернувся до свого чоловіка після втрати зору

Знаменитий співак Елтон Джон, який нещодавно заявив про часткову втрату зору через інфекцію, зворушив фанів неочікуваним зверненням до чоловіка.

Так, 1 грудня пара разом з'явилася на афтепаті благодійного галаконцерту "Диявол носить Prada" у Лондоні. Під час події у співака був запланований виступ з його хітами. Так, піднятися на сцену Елтону допоміг його 62-річний чоловік Девід Ферніш, адже артист "не бачив сцени". І поки фани були зворушені появою подружжя на публіці, виконавець звернувся до коханого. І щиро подякував йому за підтримку, пише Daily Mail.

Елтон Джон з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Елтон Джон з чоловіком / Фото: скриншот з відео

"Я вдячний своєму чоловікові, який є моєю опорою, тому що я не міг прийти на багато попередніх переглядів... Тому що, як ви вже знаєте, я частково втратив зір. Я не мав змоги побачити шоу, але мені сподобалося його слухати. А сьогодні ввечері воно звучало чудово! Дякую, що прийшли!" — зворушив виконавець промовою зі сцени.

Нагадаємо, нещодавно Елтон Джон зізнався, які прогнози дають йому лікарі та чи зможе він повністю відновити зір після тривалого лікування.

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