77-річний Елтон Джон шокував втратою зору: "Не можу нічого читати, дивитися"

Британський виконавець Елтон Джон шокував втратою зору.

Вперше про проблеми зі здоров'ям артист розповів у вересні. Тоді виконавець зізнався, що через інфекцію частково втратив зір і протягом літа лікувався. Однак лікування поки не дає результатів. Елтон Джон зізнається, що взагалі нічого не бачить на праве око, з лівим ситуація трішки краща, але ненабагато.

"Я, на жаль, втратив зір на праве око в липні, тому що в мене була інфекція. Минуло чотири місяці, як я не можу бачити. З лівим оком ситуація не краща", - розповів артист, передає Independent.

Елтон Джон / Фото: Associated Press

Елтон Джон ділиться, що є надія на одужання і що його зір повернеться. Однак поки що він не може повноцінно працювати та створювати музику. Співак зізнається, що не може ані щось прочитати, ані щось подивитися.

"Є надія що все буде добре. Я можу зробити щось подібне (дати інтерв'ю – прим. ред.), але піти до студії та записати щось, я не знаю…Я нічого не бачу. Я не можу нічого читати, я не можу нічого дивитися", - зізнався виконавець.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Анна Саліванчук розповідала, як втратила зір. Також артистка пригадала, як перенесла серйозну операцію на шиї.

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