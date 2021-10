77-річний зірка "Гри в кальмара" розповів про зворотний бік своєї популярності

О Йон Су зізнався, що йому складно бути відомим.

Південнокорейський актор, зірка "Гри в кальмара" О Йон Су розповів, як серіал вплинув на його життя.

Так, 77-річний знаменитість виконав роль гравця 001, який має пухлину в головному мозку та у відчаї бере участь у грі. Протягом своєї кар'єри актор більше грав у театрі, виконавши понад 200 ролей, та рідко з'являвся в кіно. Втім, саме після "Гри в кальмара" на нього звалилася шалена популярність.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

В інтерв'ю в шоу How Do You Play? О Йон поділився, що бути знаменитим йому складно.

"Зі мною зв'язується безліч людей, а оскільки у мене зараз немає менеджера, який би мені допомагав, мені важко справлятися з великою кількістю дзвінків і повідомлень, які мені надходять. Мені в цьому допомагає моя дочка. Тепер, коли я виходжу в кафе або ще кудись, мені доводиться замислюватися про те, який я маю вигляд. Це привело мене до думки, що бути знаменитим важко", - передає слова актора видання Daily Mail.

Також Су зауважив, що не має шалених амбіцій щодо своєї подальшої кар'єри. Поділився знаменитість і власними думками, на які його наштовхнув сюжет нашумілого серіалу.

"Наше суспільство часто визнає лише перше місце, як ніби всі інші не мають значення. Неначе існує лише перше місце, а друге - безглуздо. Хоча друге місце лише поступилося першому, при цьому друге побило третє. Так що насправді всі є переможцями. Справжній переможець - це той, хто старанно працює над тим, що він хоче робити, і намагається досягти певного стану зсередини. Я вважаю, що саме така людина-переможець", - поділився він.

