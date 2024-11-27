78-річна Шер оголосила про завершення музичної кар'єри і назвала причину

Артистка провела на сцені рекордний 61 рік.
Легендарна американська співачка Шер оголосила про завершення музичної кар'єри та про вихід на пенсію.
Виконавиця зараз готує альбом нових пісень, який не випускала чимало років. Розповідаючи про нову платівку, 78-річна Шер зазначає, що вона стане останньою в її музичній кар'єрі. Щоправда, співачка не загадує наперед, тож додає, що цілком ймовірно, що ще потішить фанів новинками.
"Це, мабуть, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я просто в захваті від того, що роблю це", — каже співачка, передає The Sun.
Шер ділиться, що причиною виходу на пенсію став її вік. Зараз виконавиці 78 років. Остаточно піти на пенсію артистка планує вже у 80. До слова, на сцені Шер провела рекордний 61 рік. Утім, вихід на пенсію знаменитість збирається зробити яскравим. Зокрема, вона готує мемуари, альбом пісень та планує знятися в кіно.
"Я найстаріша людина з-поміж тих, кого я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо це не в будинку для літніх людей", — жартує знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Шер розкрила своє справжнє ім'я. Виявилося, що навіть мама артистки не знала, як її звуть насправді.
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