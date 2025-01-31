78-річна зірка панк-року Патті Сміт знепритомніла просто на сцені: що відомо

Американська співачка та поетеса Патті Сміт, яку прийнято називати "хресною мамою панк-року", неабияк налякала фанів.

Річ у тім, що просто під час свого шоу в Бразилії Патті Сміт знепритомніла, пише DailyMail. Неприємний інцидент стався на очах у публіки. Організатори вимушено призупинили концерт і за декілька хвилин надали артистці першу медичну допомогу.

Через деякий час Патті Сміт привели до тями. І згодом вона з'явилася на сцені на кріслі колісному. Під час своєї промови виконавиця звернулася до шанувальників та перепросила, що шоу довелося завершити раніше зазначеного часу, і заспівала декілька хітів.

Патті Сміт знепритомніла на сцені під час шоу в Бразилії

До слова, на сторінці театру Cultura Artística, де виступала Сміт, в Instagram повідомили, що їй стало зле через мігрень, яка й викликала запаморочення. Після тривалих скарг на сильні головні болі 78-річну зірку було доправлено на обстеження та лікування.

Патті Сміт, своєю чергою, підтвердила цю інформацію у себе в фотоблогу. Крім того, вона показала свіже усміхнене селфі й запевнила, що зараз вона почувається краще.

Патті Сміт

"Повідомляю всім, що зі мною все добре. У мене трапилося незначне запаморочення після мігрені. Стався невеличкий інцидент, я покинула сцену й повернулася через 10 хвилин, щоб поговорити з людьми. Я сказала їм, що у мене все добре і заспівала для них. Я була обстежена найкращими лікарями і все гаразд. Поруч з усіма жахами у світі цей інцидент не заслуговує стільки уваги. Дякую всім за турботу. Повірте мені, я в порядку", - наголосила виконавиця.

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