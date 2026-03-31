78-річний Шварценеггер отримав почесний докторський ступінь в Університеті Ольстера

Арнольд Шварценеггер

Відомий бодібілдер, актор і продюсер Арнольд Шварценеггер отримав почесний докторський ступінь в Університеті Ольстера.

У Північній Ірландії для зірки влаштували особливий прийом. У стінах університету підготували урочисту церемонію з червоною доріжкою. Відзнаку актору вручили за внесок одразу в кілька сфер. Йдеться про державну діяльність, екологічні ініціативи, спорт і кінематограф. Подія стала однією з ключових у його публічному графіку цієї весни, повідомляє BBC.

«Те, що сталося того дня в Белфасті, було для мене дуже важливим, бо щоразу після цього, коли я вигравав конкурс, я йшов до мікрофона. Щоразу я говорив все більше і більше, і зрештою вони не могли мене змусити замовкнути, я так люблю говорити публічно», — сказав він.

Сам Шварценеггер зізнався, що ця поїздка має для нього символічне значення. Ще в юності він уже бував у Белфасті. Тоді майбутній актор лише починав кар’єру бодібілдера. І саме тут отримав один із перших досвідів публічного виступу, який запам’ятав на все життя.

«Коли мене тоді несподівано покликали на сцену, це було справжнім викликом — я ледь говорив англійською. Але саме той момент багато чого змінив», — додав він.

