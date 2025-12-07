79-річна Шер готова до шлюбу з молодшим на 40 років коханим: інсайдер зробив неочікувану заяву

Шер і Александр Едвардс / © Associated Press

Реклама

Легендарна американська співачка Шер, яка не приховує від публіки роману з молодшим на 40 років бойфрендом Александром Едвардсом, збирається вийти заміж.

Принаймні про такі плани виконавиці говорять інсайдери. Видання Daily Mail пише, що джерело розсекретило наміри Шер піти під вінець вже у травні наступного року. І для такого особливого дня вона буцімто обрала день свого народження, коли їй виповниться 80 років.

«Вона твердо вирішила йти з ним до вівтаря десь близько дати свого знаменного дня народження у травні», — йдеться у заяві близького оточення.

Реклама

Шер і Александр Едвардс / © Associated Press

До слова, інсайдер також зізнався, що на вагому різницю у віці Шер «начхати» й вона абсолютно готова втретє «вийти заміж»: «Шер не переймається різницею у віці, і вони обидва готові присвятити себе одне одному».

Проте таку новину поки що парочка не коментувала. Своєю чергою, видання The Mirror, яке нібито отримало ексклюзив від інсайдера, видалило статтю з Мережі.

Зазначимо, співачка у стосунках з обранцем вже три роки. Вони познайомилися 2022 року на Паризькому тижні моди, та вже у травні 2023 року стало відомо про їхній розрив. Але все ж зірки відновили роман.

Нагадаємо, нещодавно співачка Кеті Перрі офіційно підтвердила стосунки з Джастіном Трюдо під час спільної поїздки до Японії. Вона показала романтичні фото з колишнім прем’єр-міністром Канади.