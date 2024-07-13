79-річний Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався одразу з двома дітьми-копіями

Американський актор Майкл Дуглас завітав на світський захід одразу з двома дітьми.

79-річна зірка вийшов на червоний хідник прем'єри документального фільму "America’s Burning", який він озвучив, в Нью-Йорку. Для рідкісного публічного виходу актор обрав костюм та сорочку. До того ж разом з ним перед об'єктивами папараці позували двоє дітей від акторки Кетрін Зети-Джонс.

Так, 21-річна Керіс Дуглас і 23-річний Ділан обрали світлу гаму одягу й також постали в діловому стилі. Зокрема, донька зірки була в повністю білому образі, який складався з піджака, блузи та спідниці. Елегантності її образу додало зібране волосся в пучок. Своєю чергою Ділан одягнув білосніжний костюм, який він поєднав зі шкіряним поясом і коричневими туфлями.

Майкл Дуглас з дітьми / Фото: Associated Press

Як відомо, Майкл також має ще одного третього старшого сина Камерона Дугласа від попередніх стосунків, але він був відсутній на події.

Зазначимо, зараз донька Дугласа вирішила піти стопами батьків та навчається в університеті в США на кіномитця. Тим часом Ділан вже здобув професію політолога 2022 року, але також замислюється про продовження діяльності батьків у кіно.

Майкл Дуглас з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова також показала свого підрослого 3-річного сина Лева від шоумена Нікіти Добриніна. Знаменитість привітала його з особливим святом.

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