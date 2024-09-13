79-річний Майкл Дуглас зізнався, чи мав страх їхати до України під час війни: "Мені пощастило"

Американський актор Майкл Дуглас висловився про свій візит до України під час повномасштабного вторгнення.

Так, зірка Голлівуду дав відповідь на найпопулярніше запитання серед прихильників і зізнався, чи боявся він їхати до Києва під час загроз з боку РФ. У коментарі "Радіо Свобода" Майкл зазначив, що його заспокоює, що це місто не прифронтове. І до того ж висловив свій захват від єднання українців попри життя у небезпечних умовах.

Майкл Дуглас у Києві / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

"Ми далеко від фронту. Ми у Києві, це далеко. Мені пощастило мати цей неймовірний досвід, я в захваті. Всі українці, яких я зустрів – напрочуд сильні і такі об'єднані. Ви маєте пам'ятати – я американець, молодість якого минула у в'єтнамській війні. І наша країна була роз'єднана. Ви ж навпаки – усі об’єднані. І я гадаю, ця сила буде з вами до кінця. А Київ дуже гарний. Я навіть не здогадувався про це. Дуже вдячний за можливість бути тут", – поділився враженнями від візиту Дуглас.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, чим займався Майкл Дуглас у Києві, які місця відвідав і до чого закликав іноземців.

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