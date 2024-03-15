79-річну зірку "Гри в кальмара" засудили до 8 місяців ув'язнення умовно через сексуальні домагання

Зірку серіалу "Гра в кальмара", південнокорейського актора О Ен Су засудили до восьми місяців ув'язнення з відстрочкою на два роки через сексуальні домагання.

Інцидент стався 2017 року. 79-річного актора звинуватили у тому, що тоді він обійняв жертву під час прогулянки та поцілував її у щоку. Жінка висунула звинувачення проти О у грудні 2021 року, після того, як літній актор став знаменитим завдяки своїй ролі у серіал Netflix.

Прокурори висунули проти нього звинувачення у листопаді 2022 року, пише видання The Korea Herald.

"Зміст щоденника жертви та зміст її консультацій після інциденту відповідає тому, що сталося, і її свідчення не могли бути дані, якби вона не пережила це насправді", - йдеться у висновку суду Сувона, провінція Кенгі.

О Ен Су в серіалі "Гра в кальмара"

Окрім восьми місяців в'язниці умовно, О Ен Су також зобов’язаний пройти 40 годин курсу лікування сексуального насильства.

Актор всі звинувачення заперечив і заявив, що планує подати апеляцію. У коментарі журналістам він наголосив, що взяв жінку за руку аби "показати їй дорогу до озера". У той же момент він перепросив у жінки. Втім, схоже, вона його вибачення не прийняла і сприйняла ситуацію зовсім інакше.

О Ен Су / Фото: Associated Press

Зазначимо, що О Ен Су прославився на батьківщині як театральний актор. Втім справжню популярність йому принесла роль О Іль Нама у популярній драмі 2021 року "Гра в кальмара". 2022 року за цю роль О отримав премію "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану. Він став першим корейським актором, який отримав нагороду кінопремії "Золотий Глобус".

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