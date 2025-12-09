ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
1 хв

79-річний Сильвестр Сталлоне нажахав появою на публіці з тростиною і занепокоїв станом його здоров'я

Зірка Голлівуду розповів про численні операції та через що їх переніс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Популярний американський актор Сильвестр Сталлоне спантеличив появою на публіці з тростиною в руці.

Так, зірка Голлівуду побував на "червоному хіднику" церемонії нагородження премії Центру Кеннеді, де йому вручили медаль. Однак прихильників знаменитості нажахала одна деталь. 79-річний артист прибув на урочистий захід із тростиною в руці, на яку він опирався, пише Radar Online.

Як виявилося, у Сельвестра Сталлоне є проблеми зі здоров'ям. Річ у тім, що знімання у бойовиках, де він самостійно виконував чимало трюків, позначилися на його тілі. Численні травми, які він дістав у минулому, дають про себе знати зараз.

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне зізнався, що вже переніс вісім операцій на спині. Попереду на актора чекає ще одне хірургічне втручання.

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне й раніше не приховував, що знімання у бойовиках не минули безслідно для його здоров'я. За словами актора, він ніколи не оговтається від численних травм. До слова, в артиста в шиї встановлена металева пластина, а також він переніс операцію зі зрощення хребта.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Соломія Вітвіцька неочікувано показалась у лікарняній палаті. Виявилося, що знаменитість перенесла операцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
752
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie