79-річний Сильвестр Сталлоне нажахав появою на публіці з тростиною і занепокоїв станом його здоров'я

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Популярний американський актор Сильвестр Сталлоне спантеличив появою на публіці з тростиною в руці.

Так, зірка Голлівуду побував на "червоному хіднику" церемонії нагородження премії Центру Кеннеді, де йому вручили медаль. Однак прихильників знаменитості нажахала одна деталь. 79-річний артист прибув на урочистий захід із тростиною в руці, на яку він опирався, пише Radar Online.

Як виявилося, у Сельвестра Сталлоне є проблеми зі здоров'ям. Річ у тім, що знімання у бойовиках, де він самостійно виконував чимало трюків, позначилися на його тілі. Численні травми, які він дістав у минулому, дають про себе знати зараз.

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне зізнався, що вже переніс вісім операцій на спині. Попереду на актора чекає ще одне хірургічне втручання.

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне й раніше не приховував, що знімання у бойовиках не минули безслідно для його здоров'я. За словами актора, він ніколи не оговтається від численних травм. До слова, в артиста в шиї встановлена металева пластина, а також він переніс операцію зі зрощення хребта.

