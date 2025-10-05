79-річний зірка "Воно" шокував своїм виглядом і наслідками перенесеного інсульту: "Не можу ходити"

Тім Каррі / © Associated Press

Британський актор Тім Каррі, знаний за культовими ролями у фільмах "Шоу жахів Роккі Хоррора", "Воно" та "Сам удома-2", розповів про життя після інсульту, який стався ще 2012 року.

Так, актор наприкінці вересня завітав на святкування 50-річчя легендарного мюзиклу "Шоу жахів Роккі Хоррора". 79-річний Тім з’явився на сцені Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі у кріслі колісному. Глядачі зустріли його стоячи, аплодуючи у захваті від того, що актор попри все продовжує залишатися з публікою. Своєю чергою зірка повідомив, що його стан стає дедалі гіршим.

"Я досі не можу ходити, тому сиджу в цьому дурному кріслі колісному. Це дуже обмежує мене. Я не співатиму й не танцюватиму найближчим часом, бо досі маю серйозні проблеми з лівою ногою", — зізнався Каррі, зберігаючи свій фірмовий гумор, пише The Hollywood Reporter.

Тім Каррі в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі / © Getty Images

Актор згадав, що інсульт, після якого він став бути прикутим до крісла колісного, трапився несподівано — під час масажу. Каррі говорить, що не одразу зрозумів, що сталося, поки масажистка не запідозрила лихе й не викликала "швидку". Саме її пильність, за словами зірки, врятувала йому життя 2012 року. Та попри складнощі з пересуванням, Каррі не відмовляється від публічних виступів і зберігає залізний оптимізм. На ювілейному заході він подякував глядачам і своїм колегам, які також прийшли розділити цей вечір.

"Для мене велика честь бути тут. Неймовірно, що наш фільм живе вже пів століття", — сказав актор зі сцени.

До слова, після інсульту Тім Каррі зосередився на роботі поза камерою — він дарує голос персонажам мультфільмів і відеоігор, продовжуючи творити.