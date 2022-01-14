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8-річна донька Камалії приголомшила виконанням пісні англійською: "Майбутня суперзірка"

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8-річна донька Камалії приголомшила виконанням пісні англійською: "Майбутня суперзірка"

Мірабелла здивувала юзерів своїм талантом.

У відомої української співачки Камалії та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ростуть талановиті доньки-двійнята.

І, схоже, 8-річна Мірабелла хоче йти стопами зіркової матусі. Дівчинка влаштувала вдома мініконцерт під ялинкою та виконала хіт Tiësto – The Business. Відео співу доньки Камалія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Горда Камалія написала, що Мірабелла – майбутня суперзірка.

Оцінили спів дівчинки і прихильники артистки:

  • Браво, Мірабелло
  • Яка молодчинка
  • Прекрасне виконання
  • Талановита дитина
  • Супер! Це просто бомба

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