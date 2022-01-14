8-річна донька Камалії приголомшила виконанням пісні англійською: "Майбутня суперзірка"

Мірабелла здивувала юзерів своїм талантом.
У відомої української співачки Камалії та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ростуть талановиті доньки-двійнята.
І, схоже, 8-річна Мірабелла хоче йти стопами зіркової матусі. Дівчинка влаштувала вдома мініконцерт під ялинкою та виконала хіт Tiësto – The Business. Відео співу доньки Камалія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Горда Камалія написала, що Мірабелла – майбутня суперзірка.
Оцінили спів дівчинки і прихильники артистки:
- Браво, Мірабелло
- Яка молодчинка
- Прекрасне виконання
- Талановита дитина
- Супер! Це просто бомба
Читайте також: