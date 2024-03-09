8-річна донька Тоні Матвієнко зворушливо заспівала з татом Арсеном Мірзояном на сцені – відео

Донька української співачки Тоні Матвієнко 8-річна Ніна зворушила своїм виступом на сцені разом з татом, співаком Арсеном Мірзояном.

Так, Тоня показала, як вони з чоловіком і їхньою донькою в машині прямують на концертний майданчик. Вся родина зібралася підтримати Мірзояна. До слова, вже під час виступу співачка вийшла до коханого на сцену, адже він присвятив їй одну з пісень.

Тоня Матвієнко з родиною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з чоловіком

А ось згодом Арсен вже постає на сцені разом з 8-річною донечкою на руках. Ніна разом із татом зворушливо виконала його композицію "Сніговик" і час від часу підспівувала, хоч місцями й соромилася глядачів. Відповідним відео поділився сам Арсен у фотоблогу.

Арсен Мірзоян заспівав на сцені з 8-річною донькою Ніною

Також Тоня зробила кумедну світлину Ніни з товаришем Арсена. На зображенні дівчинка сидить у нього на шиї за лаштунками концерту. А наступного дня Матвієнко зазнімкувала доньку вже на іншому концерті й показала, як вона помітно підросла.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Василіса Фролова показала свого трирічного сина і як у Дубаї відсвяткувала його день народження.

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