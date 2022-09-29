8-річна українка довела до сліз суддів "Іспанія шукає таланти": "Я танцюватиму для всіх українських дітей"

8-річна українка Злата Хоменко взяла участь у кастингу на шоу "Іспанія шукає таланти", і довела суддів проєкту до сліз.

Дівчинка з України, 8-річна Злата Хоменко пройшла кастинг на шоу "Got Talent España" ("Іспанія шукає таланти"). Злата прийшла на шоу у супроводі мами та тренера з танців Хосе Антоніо Чека. Він поділився, що Злата з мамою – українські переселенці, а дівчинка потрапила до його балетної школи за рекомендаціями.

Перш ніж показати свій номер, Злата розповіла, що вона українка, а свій танець присвячує всім українським дітям:

"Я танцюватиму для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні", - сказала Злата зі сцени, ледь стримуючи сльози. Ця промова дуже розчулила членів журі.

Після цього 8-річна українка виконала танець балету "Гаяне". Злата подякувала проєкту за можливість взяти в ньому участь, а також попросила Іспанію підтримати Україну:

"Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться, і я повернуся. Я дуже сподіваюся, що ви допоможете Україні. Тому що це дуже важливо для мене. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися. І, сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося", - сказала дівчинка, ледь стримуючи сльози.

Своєю чергою, судді високо оцінили виступ дівчинки. А одна з членів журі, співачка Едурне, не стримала емоцій і від слів маленької українки розплакалася, після цього вона натиснула "золоту кнопку", таким чином вивівши дівчинку у півфінал проєкту.

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