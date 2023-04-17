8-річний син Маші Єфросиніної серйозно травмувався та потрапив до лікарні

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася, що її 8-річний син серйозно травмувався.

Як розповіла у своєму Instagram знаменитість, це трапилося на Великдень. Син ведучої Сашко отримав опік. Травма виявилася серйозною, що Маші довелося звернутися за допомогою до лікарів та відвезти хлопчика до травмпункта.

"Ти зустрічаєш Великдень у травмпункті із сином, в якого сильний опік, а в той момент подруги привозять тобі паски, підписники знаходять фахівців з опіків", - поділилася ведуча.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Згодом Єфросиніна опублікувала в Instagram-stories фото, де показала 8-річного сина з перебинтованою ногою.

"Сашко просив всім передати подяку за таку кількість побажань одужання", - написала ведуча

Нагадаємо, син Маші Єфросиніної лише нещодавно приїхав до Києва та нарешті зустрівся з татом Тимуром Хромаєвим. Ведуча раніше розповідала, яка була реакція у Сашка, коли він вперше за тривалий час побачив батька.

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