8-річний син MONATIK вперше дав інтерв'ю і розповів, що йому приніс святий Миколай

Старший син виконавця MONATIK і його дружини Ірини Монатік, 8-річний Данило вперше дав коротке інтерв'ю.

Зробив це хлопчик на презентації книги для дітей свого батька "Книга мрій", яка нещодавно відбулася у Києві.

Як зізнався Дмитро Монатік, його сини вже визначилися, ким хочуть бути, коли виростуть. Так, старший Данило захоплюється футболом і хоче грати за збірну України. А от молодший Платон мріє стати мультиплікатором:

"Даня, старший, він мріє бути футболістом, грати за збірну України. Платошка, молодший, він хоче бути мультиплікатором. Мені це теж імпонує", - сказав Монатік "Ранку у великому місті".

Сини MONATIK Данило і Платон

Своєю чергою Данило підтвердив, що любить футбол і розповів, як у нього з'явилося це захоплення. Також хлопчик зізнався, що його улюблений футболіст – Мбаппе:

"Я його дуже люблю. Ще давно я його любив. Тому що я грав у футбол багато. Такий, дивлюсь, дивлюсь і це мій улюблений футболіст. Я побачив, як він забиває", - розповів 8-річний Данило.

Син Дмитра Монатіка Данило розповів про улюбленого футболіста Мбаппе

Тим часом Монатік поділився, що його діти замовили у святого Миколая:

"Платон дуже хотів, він не дивиться мультик "Сімпсони", але йому дуже подобаються персонажі. Він хотів Клоуна Трасті, але такого неможливо знайти. Ми пояснили, що Миколай трішечки затримає. Дані, він хоче у нас бути футболістом, він дуже хотів форму. Його улюблений сьогодні футболіст Мбаппе. Ми її ледь знайшли, але знайшли", - зізнався зірковий батько.

Син MONATIK Данило

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік поділився, що вони з дружиною мріють про третю дитину. Подружжя хоче донечку. Втім, зізнався артист, якщо народиться хлопчик, вони будуть теж дуже раді.

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