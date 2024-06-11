8-річну доньку Слави Камінської за кордоном госпіталізували до лікарні

Артистка показала, як її донечка перебуває в лікарняній палаті.

Українська співачка Слава Камінська повідомила, що її 8-річна донька Лаура за кордоном опинилася в лікарні.

Новиною артистка поділилася у своєму Instagram. Слава опублікувала короткий ролик, де в палаті на лікарняному ліжку зображена Лаура. До руки дівчинки був приєднаний катетер, тож, очевидно, що їй ставили крапельницю.

Сама Лаура має доволі позитивний вигляд. Зокрема, вона навіть пожартувала, що катетер їй необхідний для того, щоб "випускати звідти павутину", як у мультфільмі "Людина-павук".

Донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що саме сталося. Виконавиця лиш підписала кадри словом "коротко" та додала смайлик, що плаче.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Слава Камінська перебуває за кордоном. Співачка через російське вторгнення вивезла сина Леонарда та доньку Лауру до Нідерландів.

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай потрапляв до лікарні. Артист переніс хірургічне втручання.

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